Sinner al rientro, Roddick dubbioso: “A Roma con nervosismo e tensione"

"Non sono minimamente preoccupato per lui nel lungo termine, ma se si parla del piccolo campione di Roma... Un piccolo campione può raccontare molte storie. Avrà un po' di nervosismo a Roma davanti al pubblico di casa: l'anno scorso non ha nemmeno potuto giocare gli Internazionali. Da quando è diventato effettivamente la leggenda, il vincitore Slam e numero 1 del mondo, non ha ancora giocato a Roma, quindi è ovvio che ci sarà un po' di tensione". L'ex numero 1 del tennis mondiale Andy Roddick ha commentato così il rientro di Jannik Sinner dopo i tre mesi di stop per il caso Clostebol . Nonostante il lungo periodo lontano dai campi, il tennista azzurro è rimasto in vetta alla classifica ed è pronto a tornare grande protagonista nel torneo "di casa", gli Internazionali d'Italia , in programma al Foro Italico di Roma dal 29 aprile al 18 maggio .

Roddick sull'evoluzione di Sinner

"Non sono preoccupato per come colpisce la palla. Non sono preoccupato per i suoi movimenti - ha aggiunto l'americano ai microfoni di Tennis Channel -. Non credo che la terra sarà mai la sua superficie migliore. È sul cemento che sarà dominante, ma l'anno scorso è stato vicino a vincere il Roland Garros e penso che sia assolutamente capace, si tratta solo di gestire qualche scambio in più. Il suo servizio non avrà lo stesso effetto, ad esempio ha migliorato tantissimo il servizio esterno da destra, sulla terra dovrà trovare modi diversi per costruire il punto".

