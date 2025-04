Nuovo caso doping nel tennis, sospeso il due volte campione Slam: la nota dell’ITIA  

Le parole del CEO di ITIA sul caso Purcell

"Questo caso non riguarda un giocatore risultato positivo a una sostanza proibita, ma dimostra che le norme antidoping hanno un'estensione più ampia - commenta il CEO dell'ITIA, Karen Moorhouse -. Dimostra inoltre che l'ITIA prende in considerazione informazioni provenienti da diverse fonti con l'obiettivo primario di proteggere tutti coloro che rientrano nelle norme antidoping del tennis e garantire parità di condizioni per tutti".