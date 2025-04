Berrettini, allarme Roma: infortunio e ritiro a Madrid

MADRID (Spagna) - Finisce al 2° l'avventura di Matteo Berrettini al Masters 1000 di Madrid. Il tennista romano, che già non era al 100% fisicamente, ha retto il primo set contro Jack Draper (numero 6 al mondo) ma poi ha dovuto alzare bandiera bianca. Infatti il britannico ha vinto il 1° combattuto set per 7-6(2) in 58' prima che Matteoi decidesse di ritirarsi. La partita ha visto un ottimo avvio da parte Matteo che trova subito il break per portasi 2-0 ma al 6° game Draper recupera il break e si porta a condurre 4-3 annullando anche una palla break al romano. Si rimane on-serve con Berrettini che salva 2 set-point al 10° gioco e altri 2 al 12° per portare la frazione al tie-break dove, però, questa volta il britannico riesce ad imporsi per 7-2. L'infortunio rimediato al 1° turno gli obliqui si è riacutizzato e Matteo, in vista degli Internazionali d'Italia dove giocherà il doppio con il fratello, ha preferito fermarsi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA