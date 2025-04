Musetti, forma pazzesca: schiantato Tsitsipas, ora a Madrid il remake della semifinale di Montecarlo

MADRID (Spagna) - Lorenzo Musetti l'ha fatto di nuovo! Il tennista italiano ha sconfitto ancora Stefanos Tsitsipas al 2° turno del Masters 1000 di Madrid staccando il pass per gli ottavi di finale. Il carrarino ha vinto in rimonta 6-3 , 7-6(3) dopo un'ora e 54 minuti per regalarsi quell' Alex De Minaur (numero 7 al mondo) sconfitto in semifinale nel Principato.

Il greco indirizza subito la prima frazione volando sul 3-0 mancando anche tre palle break consecutive (0-40) al 6° gioco per portarsi 5-1. Quelle occasioni mancate sono fatali per Tsistipas perché sul 5-3 e servizio entra in una spirale negativa dove Musetti fa razzia: contro-break (5-4), servizio tenuto annullando set-point (5-5) e break a 15 (con un pizzico di fortuna) dell'azzurro che va a servire sul 6-5 (18 punti a 9 il parziale). Musetti non si scompone e chiude il set 7-5. Secondo set equilibrato fino al 4-4 quando Tsitsipas si trova sotto 0-40: il greco però le salva tutte lui con gran personalità. Musetti se ne procura una quarta ma stecca di rovescio e Tsistipas la scampa portandosi 5-4. Altro turno di battuta e altra sudata per Stefanos che con un doppio fallo regala un'altra palla break all'italiano (30-40) ma ne esce ancora e la frazione si decide al tie-break, il loro 1° di sempre. Lorenzo è perfetto a differenza dell'avversario che sbaglia quasi tutto trovandosi sotto 6-0 per poi cadere 7-3.