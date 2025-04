Internazionali d'Italia, assenza pesantissima: un big annuncia il forfait

Novak Djokovic non parteciperà agli Internazionali d'Italia. Il tennista serbo, già presente nella entry list del Masters 1000 capitolino e reduce dall'eliminazione al primo turno di Madrid contro Matteo Arnaldi, ha annunciato che non scenderà in campo al Foro Italico - dove è inoltre atteso il numero 1 al mondo Jannik Sinner - al via il 7 maggio con finale in programma il 18. L'ex leader della graduatoria mondiale punta al Roland Garros, dove la scorsa stagione si ritirò al quarto turno causa infortunio, cedendo il primo posto al campione azzurro. Il sipario sullo slam parigino si alzerà il 25 maggio.