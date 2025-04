"Cretini e invidiosi": Sinner, Binaghi entra durissimo. "E ora parlino le racchette"

"Il mondo è popolato da cretini e invidiosi, e Sinner in questi mesi se n'è accorto". Non ha usato mezzi termini il presidente della Federtennis Angelo Binaghi al microfono di rai Radio1 Sport per commentare il disagio espresso nell'intervista al Tg1 da Jannik, quando ha raccontato di come aveva preso tutti gli attacchi ricevuti da altri sportivi, non solo tennisti, per il caso Clostebol. "Questa vicenda è servita a Sinner per capire come il mondo sia popolato da cretini invidiosi, ne abbiamo ascoltati anche in Italia esprimere critiche nei suoi confronti. Il fatto di essere stato un grande campione o una grande campionessa", ha specificato Binaghi, "non ti rende esente da questi meccanismi, da queste idiozie".