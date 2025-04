Kyrgios su Purcell e Sinner: l'ultima panzana del tennista per mancanza di prove

Passa, il tempo. Eppure, Kyrgios continua a essere un tennista per mancanza di prove, capace di vincere solo due set nei primi quattro mesi del 2025 e un urticante sputasentenze un tanto al chilo. Ha scritto l'immenso Pirandello: "Una realtà non ci fu data e non c'è, ma dobbiamo farcela noi, se vogliamo essere: e non sarà mai una per tutti, una per sempre, ma di continuo e infinitamente mutabile (Cit. "Uno, nessuno e centomila"). Ecco, nell'universo parallelo di Kyrgios, la verità è proprio così. Cambia a seconda che parli di Jannik Sinner, innocente e totalmente estraneo al doping, sul quale però l'australiano ha riversato palate di fango oppure di Max Purcell, suo connazionale, appena squalificato per 18 mesi dall'Itia per essere volato in una clinica di Bali sottoponendosi a una trasfusione di vitamine in quantità proibita dal Tennis Antidoping Programme.