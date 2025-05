Swiatek, la risposta in conferenza fa calare il gelo: "Sono troppo stupida per rispondere"

Iga Swiatek è tornata a far notizia non solo per la qualificazione per la semifinale del Masters 1000 di Madrid, dove affronterà Coco Gauff , ma anche per il recente scontro verbale avuto in conferenza stampa. Alla domanda di un giornalista che ha paragonato l’attuale imprevedibilità del circuito ATP a quella storicamente attribuita al WTA , la tennista polacca ha reagito con una smorfia, ha girato gli occhi e ha risposto in modo ironico e tagliente.

Swiatek, ATP come WTA? La risposta piccata di Iga

La tennista ha poi intrapreso un acceso botta e risposta abbastanza teso con il giornalista. Iga ha affermato: "Non so cosa significhi. Ho bisogno di maggiori dettagli…". "La riflessione è sul fatto che il circuito ATP adesso è più aperto, così come il circuito WTA. Questo è un bene oppure un male?", ha insistito l'interlocutore. A questo punto, Swiatek è stata più loquace: "Non lo so… Jannik Sinner e Carlos Alcaraz hanno vinto tutti i tornei del Grande Slam negli ultimi anni. Non capisco cosa voglia dire quella riflessione e perché viene fatta. Quindi, non ho un'opinione al riguardo. Sono troppo stupida per rispondere a questa domanda". Il botta e risposta ha generato imbarazzo tra i presenti e ha evidenziato il disappunto della campionessa nei confronti di quella che potrebbe aver percepito come un’osservazione sminuente verso il tennis femminile. La realtà del circuito maschile mostra in effetti una nuova apertura, con i successi di Sinner, Alcaraz e altri outsider come Draper e Mensik, ma probabilmente per la campionessa la domanda mancava di fondamento.