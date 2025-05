Internazionali d’Italia, chi ha ricevuto l’ultima wild card per il tabellone principale

ROMA - Matteo Gigante ha ricevuto l'ultima wild card per il tabellone principale degli Internazionali d'Italia! Il tennista di Casal Palocco ha conquistato il Challenger di Roma battendo in finale il lituano Vilius Gaubas per 6-2, 3-6, 6-4 muovendo il suo ranking: infatti con questo successo il "Giga" sale al numero 163 del mondo, 31 posizioni indietro rispetto al miglior piazzamento in carriera. Per Matteo si tratta del 5° successo in carriera dopo le due vittorie di Tnerife, Cordenons e Nonthaburi e adesso si appresta a giocare tra i grandi con la wild card al Masters 1000 di Roma. Nella giornata di oggi sono state ufficializzate anche quattro delle cinque wild card per le qualificazioni di singolare maschile, assegnate ad Arnaboldi, Zeppieri, Basile e Vasamì. L'ultima wild card per le qualificazioni verrà assegnata al vincitore del torneo di pre-qualificazioni.

