Musetti-Draper: orario, diretta e dove vedere in tv il tennis live

Lorenzo Musetti vola in semifinale nel torneo Atp Masters 1000 sulla terra battuta di Madrid in Spagna. Il carrarino, numero 11 nel ranking Atp, ha battuto nei quarti il canadese Diallo (numero 78) in due set con il punteggio di 6-4, 6-3 in un'ora e 29 minuti di gioco. In semifinale troverà il britannico Jack Draper, numero 6 al mondo, che ha superato Matteo Arnaldi per 6-0, 6-4, facendo sfumare la possibilità di avere un derby italiano.