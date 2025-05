Musetti, serata magica a Madrid: proposta in tribuna e vittoria in campo

Musetti-De Minaur: reazioni opposte alla proposta in tribuna

La futura sposa, apparsa visibilmente commossa, ha detto "sì" tra abbracci e lacrime. Una scena che è stata accolta con entusiasmo da Musetti, molto meno invece da De Minaur, che è apparso più freddo, evidenziando segni di fastidio per l’interruzione. Nonostante il ritardo, il match è poi iniziato regolarmente e si è concluso in modo perfetto per Musetti, che ha portato a casa la vittoria, nonché l'ingresso nella top ten e la qualificazione ai quarti di finale dove ha poi superato Diallo.