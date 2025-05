Tyra Grant, chi è la nuova promessa del tennis che ha scelto l’Italia

L'Italia le è sempre stata nel cuore ma da oggi non è più solo una questione sentimentale. C'è un'americana a Roma pronta a giocare sotto la bandiera tricolore. Il tennis italiano avrà una giovanissima stella azzurra in più per la quale fare il tifo agli Internazionali. Il suo nome è Tyra Caterina Grant , baby prodigio classe 2008 figlia del giocatore di basket statunitense Tyrone Grant , ex ala giramondo on un passato tra Olimpia Milano e Virtus Bologna, ed esperienze in Europa (in Grecia e Spagna), ma anche in Libano e in Argentina. La sua apparizione con la bandierina tricolore nel tabellone di doppio in coppia con l’azzurra Lisa Pigato, ha cancellato ogni dubbio sulla scelta definitiva presa dall'ultimo talento tennistico che a Roma ci è nata e ora ci debutterà da italiana. Il padre Tyorne era stato condotto dalla sua carriera cestistica nel nostro Paese e, proprio nella Capitale, ha conosciuto Cinzia Giovinco. Dal Lazio la famiglia si è poi spostata a Vigevano, in provincia di Milano. E poi il trasloco a Bordighera, presso l’Accademia di Riccardo Piatti, dove si è formata per otto anni, incrociando anche quello che sarebbe stato il futuro numero uno al mondo, Jannik Sinner .

La promessa di Tyra

Tyra, italianissima dunque di nascita e di formazione, in un momento di cambiamento, decise poi di lasciare l’Italia per andare negli Stati Uniti, per i quali ha difeso i colori per caso, avendola il padre iscritta ad un torneo con la bandiera a stelle e strisce quando era ancora molto piccola. Ora a 17 anni la scelta di Tyra cambia le prospettive. L'Usta era stata informata tempo fa della decisione della ragazza e una prima conferma è arrivata dalla WTA che le ha accordato la richiesta di vestire la maglia azzurra già a partire dagli Internazionali d’Italia. Se dovesse rispettare le attese e reggere la pressione che porta con sé il titolo di predestinata, la scelta si rivelerebbe vincente sotto tutti i punti di vista. Ci sono tanti esempi in passato, come quello di Naomi Osaka, statunitense anche lei che ha scelto di rappresentare il Giappone, dovendo del tutto rinunciare al passaporto USA per una legge nazionale. L'ex numero 1 del mondo è così rapidamente diventata una delle sportive più pagate. Nella sua carriera Tyra, tifosissima della Juventus, può vantare in bacheca tre Slam junior vinti in doppio, una finale all’Orange Bowl e un best ranking di numero 2 al mondo tra le under 18. Insomma, quanto basta per diventare non solo uno dei volti nuovi per chi mastica tennis giovanile, ma anche una futura regina. "Mi alleno per diventare numero 1 al mondo", è stata la sua promessa.