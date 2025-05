Sinner è tornato: "Non ho paura, felice di essere qui". Poi fissa l'obiettivo

Sinner: "Felice di essere in campo"

Sul patteggiamento: "Per me è una bella notizia che questa storia sia conclusa, non volevo fare quell'accordo all'inizio, ma a volte dobbiamo scegliere il meglio per noi in un momento brutto e ora sono molto contento di tornare a giocare a tennis". E svela: "All'inizio non guardavo molti match, da Madrid ho iniziato a guardarli di più per studiare alcuni giocatori, alcuni interessanti. Nuovi giocatori, nuove generazioni, è interessante. Il tennis è talmente individuale, non c'è squadra, ognuno ha le sue persone intorno. La cosa più bella è di entrare in un campo di nuovo e vedere bella gente, il tifo. Dall'altra parte c'è tensione, pressione. Però non ho paura di andare in campo, sono solamente felice di essere in campo. Credo che abbiamo fatto il massimo in questi mesi per essere abbastanza freschi e vediamo".