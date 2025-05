Lara Leito e Sinner, la risposta in conferenza sul gossip lascia tutti di stucco

C'è spazio anche per il gossip nel giorno di Sinner . Il numero 1 al mondo è atteso sui rinnovati campi del Foro Italico, dove esordirà sabato 10 maggio interrompendo il digiuno di match a cui è stato costretto a causa della squalifica di tre mesi patteggiata con la Wada: il campione azzurro affronterà il vincitore dell'incontro fra l'argentino Mariano Navone e il connazionale Federico Cinà . Nel corso della conferenza stampa , il due volte vincitore dell'Australian Open ha risposto sul proprio ritorno in campo, anticipando però le eventuali domande dei presenti sulla propria vita sentimentale. "Non sono in una relazione", questa la premessa all'incontro con la stampa con cui ha voluto preventivamente mettere a tacere ogni proprosito indagatore sui rumor che nei giorni precedenti l'arrivo a Roma lo volevano a fianco della modella russa Lara Leito , ex compagna del noto attore Adrien Brody .

Sinner: "Sorpreso da quelle foto"

Queste le dichiarazioni di Sinner in apertura della conferenza tenutasi il 5 maggio a Roma, che hanno fatto chiarezza sulle foto pubblicate dal settimale 'Chi', dove l'altoatesino sembra in stretta confidenza con la modella trentunenne - foto che a loro volta avrebbero confermato la fine della relazione con Anna Kalinskaya e negato le voci sul ritorno di fiamma dell'ex Maria Braccini - : "Sono rimasto molto sorpreso da alcune foto. Ho notato molta attenzione anche fuori dal campo. Intanto voglio dire che non sono coinvolto in nessun tipo di relazione. Non ho una relazione. Sono felice di tornare qui, dopo tre lunghi mesi, mi sono allenato duramente, sono tornato al campo, ho passato del tempo con i miei amici e la mia famiglia". Questa invece l'indiscrezione riportata da Chi, dopo che il numero 1 al mondo era stato paparazzato al termine della sessione allenamento: "Jannik si è avvicinato, l’ha abbracciata con naturalezza e insieme si sono diretti al ristorante del circolo. Dopo circa un’ora, usciti fianco a fianco, sono stati visti allontanarsi a bordo della Audi RS6 ABT Legacy Edition di Sinner. Lei è scesa in centro, e proprio lì, prima di salutarsi, è scattato il bacio"