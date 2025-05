Perché a Roma Sinner dimostrerà di essere diventato ancora più forte di prima

"Mi piace solo giocare a tennis, prendo le cose come vengono. Posso essere bravo anche in altre cose, ma, soprattutto, come persona non mi sento cambiato. Sicuramente, mi sento più libero dell'anno scorso. Ho capito l'importanza delle persone che mi circondano nella vita, al di fuori dal tennis. Il momento più difficile l'ho vissuto all'inizio della sospensione: non potevo assistere a nessun evento sportivo. Non potevo andare allo stadio per vedere una partita di calcio o seguire una corsa ciclistica con i miei amici. Tuttavia, in questi mesi, ho vissuto momenti bellissimi con la mia famiglia e con i miei amici. Mi ricordo sempre da dove sono partito, un paesino di duemila persone. Trovarmi qui, davanti a così tante persone, significa molto, però credo di essere sempre me stesso". Ecco da chi e da dove ricomincia Jannik Sinner , nel primo giorno dopo la fine dell'assurdo stop impostogli dalla Wada: da se stesso.

"Non ho paura di tornare in campo"

Ed ecco perché, da Roma in avanti, il N.1 del mondo da 48 settimane consecutive, si dimostrerà ancora più forte di prima. Si mettano il cuore in pace frustrati, invidiosi e odiatori, tennisti per mancanza di prove ed ex campionesse che, nella migliore delle ipotesi, sono disinformati e superficiali; nella peggiore, divorati dalla bile per l'incapacità di essere come lui. D'altra parte, come ha rilevato Binaghi, il mondo è popolato, cioè sovrappopolato, da cretini e invidiosi. Ha confidato l'azzurro: "Non ho paura di andare in campo, sono solamente felice di essere qui, a Roma. Non avverto la pressione, anzi. Credo che in questi mesi abbiamo fatto il massimo, sono pronto per giocare".