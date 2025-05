“Su Sinner una stupidaggine virale. L’appello della Wada una porcheria”

Furlan e le stupidaggini su Sinner

E dopo Jasmine si è subito pensato allo sbarco nel team di Jannik Sinner, visto che Cahill lascerà il numero 1 del mondo, ma anche in questo caso Furlan è chiaro: "Quella su Sinner ovviamente è una stupidaggine che girava sul web, assolutamente non vera". E intanto si avvicina il ritorno in campo del numero 1 del mondo dopo i tre mesi di stop forzati, con tante aspettative sugli Internazionali d'Italia: "Non ho la sfera di cristallo, ma sarà un torneo interessante. È la prima volta dopo Nadal anche se l’anno scorso non era competitivo. C’è un ricambio generazionale con giovani leve estremamente interessanti, parlo di Fonseca, Mensik, Cinà, Musetti, reduce da risultati importanti, altri italiani come Cobolli, Darderi, Arnaldi, Berrettini. Insomma, chi più ne ha più ne metta. Poi c’è Jannik che non arriva da un infortunio, ma arriva da tre mesi in cui ha lavorato in maniera mirata a livello fisico. Il tennis già c’era, arriva carico di energia perché avere tre mesi così ti pesano, ma ti permettono anche di ricaricare le energie dove gli altri le consumano. Credo che lui possa essere subito competitivo ma servono alcune partite di rodaggio perché sai una partita dura magari la puoi accusare dopo tre mesi senza match il giorno dopo e così via. Bisognerà vedere come gestirà le partite di rodaggio. Ripeto, lo vedo subito competitivo".