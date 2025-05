Musetti: "A Roma per confermare questo bel momento. Ormai ho cambiato marcia"

"Sto esprimendo il mio miglior tennis e sono a Roma per confermare questo bel momento. La mia mentalità deve essere quella di avere l'obiettivo di vincere su qualsiasi superficie, sarebbe da stupidi non pensarlo". Così Lorenzo Musetti, tennista azzurro numero 9 al mondo, in conferenza stampa fissa l'obiettivo per il torneo romano. "Ho fatto un salto di qualità a livello di continuità, specialmente nei risultati perché ho sempre avuto picchi alti ma anche bassi. Dall'anno scorso ho cambiato marcia, i risultati sono stati più continui e ho raggiunto il mio best ranking. Questo è il mio quinto anno nel tour, sono un giovane non più giovane, ci sono tanti italiani e non che hanno il livello per entrare nel circuito e starci stabilmente. Vivo questo momento con molta gioia e orgoglio, essere un esempio e ammirato da tanti bambini che inseguono il sogno di diventare campioni mi fa molto piacere".