"Per Sinner ora è una passeggiata, l'ingiustizia alle spalle. Vorrei Cahill altri cinque anni"

Il caso Clostebol

Anche quello serve per ridare forza e vigore a Jannik, la cui vicenda che lo ha coinvolto per il caso Clostebol ha per Vagnozzi cambiato anche un po' le prospettive: "Onestamente penso che nell'ultimo periodo finalmente c'è stato qualcuno che ha centrato il punto. Adesso vedo finalmente i giocatori che dicono 'in effetti siamo in una situazione di pericolo'. Un pericolo che fino a poco tempo fa non c'era. Purtroppo le contaminazioni ci possono essere ed è difficile controllarle. Penso soprattutto come il caso di Jannik, di una contaminazione completamente involontaria, non sia giusto che sia stato fermato". Vagnozzi non nasconde di aver anche lui 'sofferto' l'assenza delle competizioni. "Onestamente è mancato anche a me tutto questo. Abbiamo provato a ricaricare le pile, vediamo. Magari a lungo termine questi tre mesi di stop ci aiuteranno". Non resta che tornare a giocare.