Furlan: "Perché Sinner resta il migliore. Musetti, Paolini e i nomi del futuro"

"Un atteggiamento migliore. Forse era la sua pecca, a volte era dispersivo anche per il temperamento che lo portava a essere non sempre positivo; lo vedo più a focus, inquadrato, vince in rimonta. A Madrid mi è sembrato maturo, cresciuto in consapevolezza, sicuro nelle vittorie su De Minaur e Tsitsipas, evoluto, maturato. Ha nel braccio un tennis piacevole, variegato, in grado di fare tutto. Pochissimi possiedono il rovescio a una mano, delizioso. Mi aspetto tanto da Lorenzo a Roma, dove la palla viaggia, ha controllo, e i campi non sono lenti, anzi. Insomma, un torneo che si adatta alle sue caratteristiche".

Riguardando il percorso di Jannik e Lorenzo, si notano due strade un po’ differenti. Così per Arnaldi, Darderi, Cobolli, Nardi e Bellucci: c’è chi è maturato prima, chi è maturato dopo.

"Esiste una corrente di pensiero che dice: niente match da juniores, buttati subito nella mischia. Per me devi giocare dove sei competitivo, fai la tua esperienza; l’attività da juniores è una palestra. Ovvio, se a 16 anni vinci tantissimo poi vai oltre, un po’ come sta succedendo a Cinà. Jannik ha fatto il salto, ma era fenomenale. Sono programmazioni diverse a seconda delle qualità che dimostri. Vincere va bene ovunque, vai sotto stress anche con i pari età. E ti metti alla prova".

Lei è per i centri tecnici federali accentratori o per le sedi dislocate sul territorio?

"Anche qui è soggettivo. Alcuni ragazzi a casa non crescono, altri invece nei circoli stanno bene e non ha senso portarli via. Bisogna farli crescere lì. Almeno fino a 16 anni, poi, credo occorra fare il possibile per lasciarli legati a casa. A un certo punto, comunque, risulta fondamentale testarsi in giro per il mondo".

I prossimi big chi sono?

"Joao Fonseca mi piace tanto. Ma ci sono parecchi giovani straordinari, come Mensik, Shang, il citato Cinà. Rune sta tornando al top, Musetti è in grande crescita, Fils sale. Sì, sono pronte le nuove generazioni".