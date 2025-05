Sonego dice addio agli Internazionali: esordio amaro contro il numero 135

Gli Internazionali perdono Lorenzo Sonego. Sul centrale del Foro Italico, l'azzurro numero 44 al mondo - già reduce dal ko al secondo turno di Madrid - si arrende all'argentino numero 135 Romand Andres Burruchaga. Dopo aver ceduto per 2-6 nel primo set, il tennista torinese resta scollegato dal match, sbaglia gli anticipi di dritto e fatica a costruire i punti alternando smorzate vincenti a palle perse, fino ad abbandonare la terra rossa di Roma dopo il 3-6 del secondo parziale. Attesi in campo anche Francesco Passero e Luciano Darderi, impegnati contro Chun-hsin Tseng (non prima delle 17.50, Grand Stand Arena) e Bu Yunchaokete (non prima delle 20.30, campo centrale). In caso di successo, gli azzurri raggiungerebbero rispettivamente il numero 15 Grigor Dimitrov e il numero 5 Jack Draper.