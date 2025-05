Berrettini pronto: “Sto bene, ho lavorato tantissimo per esserci”. Su Fognini...

ROMA - "Sono felice di tornare a Roma, perché ho visto i fantasmi degli anni precedenti a Madrid. Ma ho messo la testa giù e iniziato a lavorare. Il team è stato fondamentale per non buttarmi giù. Cercherò di godermi l'atmosfera che per troppi anni mi è stata portata via". Lo ha detto Matteo Berrettini durante la conferenza stampa agli Internazionali d'Italia. "Sono contento del lavoro che sto facendo per non cadere quando barcollo - ha aggiunto -. Poi credo che a un certo punto della carriera le vittorie contino meno delle emozioni". Commentando il suo problema all'addome ha spiegato: "Non è semplice, alla fine diventa un po' come la criptonite, anche se non è grave come in passato ti senti più debole ad affrontare certe cose. Il problema all'addome poi è molto difficile da gestire, per quello alcune volte mi blocco, mentre altre no".