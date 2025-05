Passaro con la sciarpa dell'Inter e Burruchaga che vince...c'è calcio agli Internazionali di Roma

ROMA - Melbourne a parte, è un 2025 fin qui da dimenticare per Lorenzo Sonego, eliminato ieri a Roma in due set contro il n.135 del mondo, l’argentino Andres Burruchaga. Il tennista torinese conferma così un trend decisamente negativo nei Master 1000 fin qui disputati nell’anno solare in corso dove non è mai andato oltre il secondo turno, vedi Madrid e Miami, o addirittura mai oltre il primo come a Roma, ma anche a Indian Wells e Montecarlo. L’unico exploit resta ai quarti di finale giocati contro Draper agli Australian Open, poi il buio, fatta eccezione di Marsiglia che però è un’Atp 250. Cancellate così in un colpo solo le buone sensazioni provate in allenamento il giorno prima dell’esordio a Roma con Jannik Sinner, perché Sonego in partita non ci entra mai, arrendendosi sul Centrale in due set con il punteggio di 6-2, 6-3 in poco più di un’ora e mezza di gioco. Per Burruchaga, classe 2002, (figlio di Jorge, calciatore campione del mondo con l’Argentina nella Coppa del Mondo 1986) quello di ieri è stato addirittura il debutto assoluto nel tabellone principale di un Masters 1000. Reduce dalle qualificazioni, nel secondo turno al Foro Italico affronterà il n. 24 del mondo Karen Khachanov, mentre per Sonego, semifinalista a Roma nel 2021, resta il sapore di una disfatta che ha deluso Lorenzo che comunque a Roma resterà prima di pensare al torneo di casa di Torino. "