"Sinner è cambiato, l'ho visto": Berrettini svela cosa sta succedendo

ROMA - Matteo Berrettini scenderà in campo negli Internazionali d'Italia con possibile derby al 2° turno contro Fabio Fognini. Il tennista romano ha superato il problema fisico che lo costrinse al ritiro al 2° turno del Masters 1000 di Madrid e si prepara a giocare davanti al suo pubblico: "È sempre un torneo speciale, un posto speciale per me, per la mia famiglia, un posto in cui da bambino venivo e sognavo di calcare questi campi, mai avrei immaginato di tornare qui in queste vesti, quindi bello, sempre grandissima emozione, però è anche molto importante ricordarsi di entrare nel clima torneo perché è anche un torneo che ti può portare, ti può proprio drenare energie e quindi è importante sapersi prendere i propri spazi, i propri tempi per riposare, per caricare le energie perché poi ne servono tante per giocare".

Condizione fisica

"Le energie ci sono, soprattutto per un torneo come questo.Fino a poco tempo fa pensavamo che il corpo non ci fosse, non stesse appresso, invece per fortuna sto bene, sto migliorando giorno dopo giorno, non voglio dire niente perché facciamo gli scongiuri del caso, quelli che si possono fare in tv, però bene, sono molto contento. Focus sull'addominale è che, diciamo, l'ho preso in tempo, per fortuna ho imparato tutti i miei infortuni, ho imparato a riconoscere un po' i sintomi del mio corpo, di quello che mi sta dicendo, mi sono fermato in tempo, è bello perché poi i dottori ti dicono, hai fatto bene, alcune volte forse ne so più di voi, perché sentivo che... e quindi mi sono preso del tempo per recuperare, per fortuna sono testa di serie, quindi ho due giorni in più, per fortuna gioco sabato, e quindi le cose stanno andando bene, e penso proprio di...insomma, però stiamo bene"

La risalita in classifica

"In inglese si dice "give it for granted", e secondo me mi dimentico troppo spesso del lavoro che ho fatto, dello sforzo che ho fatto, e poi è vero che la classifica conta, ma è proprio mettersi lì giorno per giorno a investire su se stessi, sullo team, sulle proprie cose per cercare di migliorare, quindi è una cosa importante, è una cosa che rincorrevo un pochino, e che in situazioni come queste ti può dare anche un po' di ossigeno, un po' di tempo in più, e è ovvio che l'obiettivo non è quello di rimanere in questa classifica, però so bene che devo passare da altre cose, dal benessere fisico e psicologico".