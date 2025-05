Parla Fognini, Roma si ferma e si commuove: anche Flavia Pennetta in lacrime

Si è disputato giovedì 8 maggio l'ultimo match di Fabio Fognini agli Internazionali d'Italia. Al Foro Italico, l'ex numero 9 al mondo si è arreso in 2 set al britannico Jacob Fearnley , con lo score finale di 2-6, 3-6. Un punteggio valido per il primo turno del 1000 capitolino e che è stato seguito dal congedo del taggiasco classe '87 con il pubblico di Roma - che sabato 10 vedrà il ritorno in campo di Jannik Sinner - . L'azzurro, campione a Monte Carlo nel 2019, quando si accomodò per la prima volta nella top ten, ha infatti annunciato il proprio ritiro dalle scene a fine stagione. A unirsi all'ultimo saluto, la compagna Flavia Pennetta (anche lei visibilmente commossa) la campionessa allo Us Open 2015 ed ex numero 11 Wta - presente sugli spalti del centrale anche Francesco Totti - .

Il saluto di Roma

Calato il sipario sull'ultimo match di Roma, il Foro Italico ha reso omaggio a Fognini con le immagini dei suoi trionfi trasmesse sul maxi schermo del centrale. Immagini che non hanno lasciato indifferente l'azzurro, che ha poi così salutato il pubblico: "Grazie Roma, è stato un bellissimo viaggio. Non c’era altro torneo per dire basta al tennis. Però non smetto oggi, eh, giocherò fino a fine anno. Poi vedrò, parlerò con il capofamiglia e deciderò il mio futuro. Sono orgoglioso della mia carriera da bambino non avrei mai immaginato di poter arrivare a certi risultati. Vado via con il sorriso sulle labbra ma con una ferita aperta, è una cosa che sento dentro e devo dirlo: lo sapete, per la Coppa Davis ho dato tutto, poi però negli ultimi anni ho potuto solo tifare per i miei amici e gioire per i loro trionfi in Spagna e questo non mi andrà mai giù. Spero e credo di poter essere ricordato come un ragazzo che metteva tanta passione, poi tante volte ho sbagliato però la parola scusa è sempre uscita da mia bocca. Oggi mi sarebbe piaciuto salutarci in un altro modo, ma vado via comunque con il sorriso sulle labbra che mi distinguerà per sempre".