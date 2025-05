ROMA - Francesco Passaro approda al terzo turno degli Internazionali d'Italia , torneo Masters 1000 in corso sulla terra rossa del Foro Italico di Roma. Al secondo turno il tennista umbro si è imposto sul bulgaro Grigor Dimitrov, 15° al mondo e testa di serie numero 14, con il punteggio di 7-5, 6-3 , dopo un'ora e 45 minuti di gioco. Per un posto negli ottavi l'azzurro se la vedrà con il vincente del match tra il qualificato argentino Roman Andres Burruchaga e il russo Karen Khachanov, 23ª forza del tabellone.

Vittoria anche per Musetti e Alcaraz

non sbaglia all'esordio agli Internazionali d'Italia 2025. Il tennista toscano, numero 9 del mondo e ottava forza del seeding, dopo il bye del primo turno, ha battuto il finlandese, nuemro 130 del ranking Atp, proveniente dalle qualificazioni, con il punteggio di 6-3 6-2. Al terzo turno, ovvero nei sedicesimi di finale, Musetti affronterà lo statunitense Brandon Nakashima, numero 28 del seeding, che ha vinto per ritiro contro Jordan Thompson.accede al terzo battendo agevolmente in due set il serbocon il punteggio di 6-3 6-3 in un'ora e 23'.