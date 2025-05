Sinner Live: Roma, Navone primo avversario. Risultato in tempo reale

Benvenuti alla diretta del match tra Jannik Sinner e Mariano Navone. Non è un giorno qualunque a Roma, tantomeno per la scena del tennis mondiale, che può finalmente riaccogliere in campo il suo numero 1, costretto a tre mesi di digiuno a causa della squalifica patteggiata con la Wada per il caso Clostebol. Un digiuno che, con la complicità dei flop d'inizio di stagione di Alexander Zverev e del mancato arrembaggio di Carlos Alcaraz, non ha abbattuto la leadership della graduatoria mondiale, che il campione azzurro è certo di mantenere fino al prossimo 10 giugno, quando celebrerà il suo primo anniversario da erede di Novak Djokovic. Sul centrale del Foro Italico, il campione azzurro sfida ora l'argentino numero 99 Atp, reduce dal successo su Federico Cinà, nell'incontro valido per il secondo turno degli Internazionali d'Italia: il vincitore affronterà Jesper de Jong, che al secondo turno ha superato Davidovich Fokina accedendo per la prima volta al tabellone di un 1000. Ben tornato Jannik!