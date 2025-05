Sinner non perdona, Navone saluta: Jannik, esordio a Roma da numero uno, chi affronta ora

Jannik Sinner torna a vincere. Il numero 1 al mondo, costretto lontano dai campi per 3 mesi, è rientrato in campo spinto dall'incontenibile accoglienza del pubblico di Roma, a cui ha voluto restituire il successo valido per il secondo turno degli Internazionali. Al Foro Italico, il campione azzurro si è imposto in 2 set sul numero 99 Atp Mariano Navone, con il punteggio finale di 6-3, 6-4. Un match non senza sbavature, e che conferma come l'altoatesino abbia bisogno di completare il rodaggio prima di limare quegli errori di dritto che hanno concesso punti all'argentino. Il prossimo appuntamento con il leader del ranking mondiale è in programma domenica 11 sulla terra rossa di Roma.