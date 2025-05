Binaghi: "Sinner diamante del tennis, di lui bisognerebbe studiare due cose"

Una grande torneo per grandi incassi. Con quali criteri vengono reinvestiti anche a livello di formazione degli atleti che ormai rappresentano il secondo sport per praticanti con un milione di tesserati. Era il 6° sport 23 anni fa quando lei iniziò.

«No, eravamo intorno al 10° posto. Circa 120 mila tesserati. In realtà il maggior incasso di questo torneo non va al settore tecnico che è stata la nostra priorità 10 anni fa ed è già sufficientemente sostenuta con i soldi che Sport e Salute ci dà e che vengono considerevolmente implementati dalla federazione. Questi soldi che incassiamo vanno per la promozione del tennis, perché noi non siamo soddisfatti di questi numeri, e seguono quattro linee. I soldi dei diritti tv che incassiamo li usiamo per comprarne altri e permettere a tutti gli italiani e non solo quelli ricchi di seguire in chiaro il tennis con Supertennis, il canale monotematico sportivo più visto in Italia. Dove transitano ogni giorno dell’anno 900 mila italiani almeno per un minuto. La seconda è insegnare lo sport ai ragazzi di tutti i ceti sociali, per cui spenderemo quasi 20 milioni di euro per portare la disciplina nella scuola dell’obbligo. L’anno scorso con un corso di 15 lezioni abbiamo insegnato tennis a 712 mila ragazzi, che altrimenti non l’avrebbero mai conosciuto. La terza linea è quella dell’abbattimento delle quote federali per cui ora una società sportiva non paga la quota. Anno su anno abbiamo 335 società nuove in più, supereremo il muro delle 4.500 società. In Italia una federazione media ha 330 società, altro che canoa che ne ha 280! La quarta azione è sul versante degli impianti e delle strutture. Ora la domanda supera l’offerta: di qui l’accordo con il credito sportivo per le società, hanno l’opportunità di avere i soldi senza spese a tasso zero e di fatto senza garanzia».



Per portare tanti tennisti e tenniste così in alto non c’è un segreto ma tanti segreti. Ci dia il podio delle tre condizioni più importanti che hanno portato a questi risultati.

«Abbiamo cacciato 20 anni fa tutti i tecnici professionisti che anteponevano il loro interesse personale a quello delle istituzioni. Era una federazione alla deriva. Abbiamo unito il pubblico col privato, credo che siamo l’unica federazione in cui uno viene aiutato e sostenuto per il suo valore a prescindere se è seguito da tecnici della federazione o no e questo ci ha consentito un decentramento spinto. Quindi abbiamo ottimi professionisti anche dal punto di vista umano. Ma c’è un quarto aspetto. La grande fortuna di una generazione di campionesse straordinarie (Pennetta, Vinci, Schiavone ed Errani) e adesso una generazione di giovani atleti che il mondo ci invidia».