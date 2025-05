Lorenzo Musetti torna agli ottavi di finale degli Internazionali. Il numero 9 al mondo, già reduce dal successo su Otto Virtanen, supera lo statunitense numero 29 Brandon Nakashima con il punteggio finale di 6-4, 6-3. L'azzurro raggiunge così Daniil Medvedev, che al secondo turno si è imposto in due set su Alexei Popyrin. I due si ritrovano per la terza volta in carriera, con un bilancio dei precedenti che riporta il vantaggio del russo (oggi 11º in graduatoria), guadagnato nel 2023 ai mille di Cincinnati e Rogers Cup: match in programma martedì 13 maggio.