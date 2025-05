Berrettini-Ruud: orario, diretta e dove vedere in tv il tennis live

I precedenti tra Berrettini e Ruud

Ruud e Berrettini si sono affrontati sette volte, con il norvegese in vantaggio 4-3 nel computo totale e 3-1 negli incontri disputati sulla terra battuta, sicuramente un vantaggio per il suo stile di gioco. L’ultimo confronto tra i due risale alla United Cup del 2023, quando l’azzurro, non ancora alle prese con gli attuali problemi fisici, si impose sul cemento per 6-4 6-4. A Roma si sono già sfidati una volta, nel 2020: nei quarti di finale ebbe la meglio il norvegese in tre set.