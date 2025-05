Sinner-De Jong: orario, diretta e dove vedere in tv il tennis live

Jannik Sinner, dopo la vittoria dell'esordio con Navone, torna in campo. Nessun match, ma un allenamento per non perdere il feeling con la terra; tantissimi i tifosi sugli spalti del campo 5, quello scelto dall'azzurro per il test con Hugo Dellien e di fianco ai fratelli Berrettini impegnati nel loro allenamento, letteralmente preso d'assalto da appassionati e semplici curiosi per cercare di strappare una foto del campione che scambia con il boliviano. Sinner, con gli allenatori Vagnozzi e Cahill al proprio fianco, saluta il pubblico, che risponde con un boato, poi testa al campo per allenare tutti i fondamentali in vista del terzo turno degli Internazionali d'Italia che lo vedranno impegnato contro l'olandese Jesper de Jong.