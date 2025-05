"Sinner? Volevo vederlo in faccia. Italiani al top, la Juve di Tudor no"

Musetti e Berrettini: il parere di Camporese

Per Musetti, neo top 10, ora c'è Medvedev: "Ora è un altro Musetti. Anche il fatto di essere diventato papà lo ha responsabilizzato. Ha capito che si possono vincere le partite anche in una maniera non bella. Quando si vincono le partite giocando male, sono le più importanti, fanno capire il tuo spessore, il tuo valore. In questo momento sta attraversando un periodo incredibile, è in grande forma. Lo vedo favorito contro Medvedev". Berrettini se la vedrà invece con Ruud: "Ruud è in grande forma, ha appena vinto Madrid. Però ho visto molto bene Berrettini: solido e in fiducia. Mi hanno detto che per il norvegese ci sono problematiche fisiche alle costole. Ma è una partita da giocare e Berrettini non vede l'ora di giocarla". Se Alcaraz può arrivare fino in fondo? Camporese risponde: "Dipende da lui. Se ha voglia di giocare, è veramente forte. Tecnicamente non lo scopro io, è il giocatore che gioca meglio a tennis in assoluto. Fa vedere dei colpi che gli altri non fanno vedere. Ma bisogna vedere, perché gli altri hanno voglia di vincere, lui di divertirsi in campo. Non lo vedo tanto in forma, anche ieri grandi colpi ma anche errori banali".