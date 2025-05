Paolini, Musetti, Sinner: l'Italtennis in campo agli Internazionali, segui la diretta

Si decidono martedì 13 maggio le sorti dell'Italtennis agli Internazionali di Roma. Al Foro Italico, Jannik Sinner e Lorenzo Musetti contendono a Francisco Cerundolo e Daniil Medvedev gli ottavi di finale del 1000 capitolino. Così anche Jasmine Paolini , attesa all'incontro con Diana Shnaider valido per l'accesso alla semifinale. Il numero 1 al mondo, reduce dai successi contro Mariano Navone e Jesper de Jong , è chiamato al primo vero test dopo il digiuno di 3 mesi che ha inevitabilmente allentato qualche ingranaggio nel dritto e nella costruzione dei punti. Dall'altra parte della rete c'è ora il numero 18 Atp, che considerati la crescita in campo e il feeling con la terra rossa, può essere giudicato molto più vicino ai top 10 di quanto non riporti la graduatoria. Quanto all'azzurro numero 9, finalista a Monte Carlo e semifinalista a Madrid, è chiamato a un'altra dimostrazione di maturità contendendo al russo il passaggio di turno. Il successo su Jelena Ostapenko ha invece riacceso i riflettori sulla stagione della numero 1 d'Italia e numero 5 Wta, che ha finora conosciuto più bassi che alti, oltre ad avere riscattato il ko contro la lettone numero 4 agli ottavi in Qatar. Il programma della giornata vede Paolini giocare sul centrale dalle 13. Sul centrale è atteso anche Sinner a partire dalle 15, mentre Musetti scenderà in campo alla Grand Stand Arena non prima delle 14.

12:53

Ancora parità sul centrale

Si difende bene Khachanov, che pareggia i conti dopo avere ceduto il primo game del terzo set.

12:46

Il cammino di Shnaider a Roma

Questo invece il cammino di Shnaider: Dolehide 6-0, 6-0, secondo turno; Cristian 6-3, 6-3, terzo turno, Mertens 6-2, 6-3, quarto turno.

12:38

Pareggia Khachanov: Alcaraz si scollega dal match

Dopo un avvio promettente nel secondo set, il numero 3 al mondo si ripete negli errori già visti nel primo parziale e rimanda tutto al terzo e decisivo set.

12:36

Alcaraz sotto nel secondo set

Nel mentre, sul centrale del Foro Italico, Alcaraz è sotto per 3-5 nel secondo set. Due gravi errori dello spagnolo che hanno spalancato il campo al russo, che si aggiudica ai vantaggi l'ottavo game del secondo parziale.

12:35

Il cammino di Paolini a Roma

All’esordio vincente contro Sun (6-4, 6-3), è seguito il successo al secondo turno di Paolini su Jabeur (6-4, 6-3).

12:27

Il tabellone di Sinner

Se Sinner dovesse qualificarsi ai quarti, sarebbe raggiunto dal vincitore del match fra Munar e Ruud, con il norvegese che lunedì 12 si è aggiudicato il match con Berrettini in seguito al forfait nel secondo set del Martello.

12:25

Il tabellone di Musetti

In caso di vittoria su Medvedev, Musetti affrontrebbe il vincitore della sfida tra Fils e Zverev.

12:23

Il tabellone di Paolini

Il match fra Paolini e Shnaider mette in palio la semifinale degli Internazionali. Se la campionessa azzurra dovesse passare il turno, affronterebbe una fra Svitolina e Stearns.

12:21

Alcaraz avanti su Khachanov. Draper sotto

In caso di vittoria, Alcaraz e Draper si affronterebbero ai quarti di finale. Il numero 3 al mondo è avanti per 6-3 nel match contro il russo. È invece chiamato a rimontare il numero 5, che è rientrato dal primo parziale sotto di 1-6.

12:08

Dove vedere Sinner-Cerundolo

Il terzo appuntamento di Sinner al Foro Italico è trasmesso anch'esso in chiaro su Rai 1, nonché sui canali dedicati di Sky Sport e in streaming sulle piattaforme Rai Play, Now e Tennis Tv. Qui i precedenti.

12:03

Dove vedere Musetti-Medvedev

L’incontro fra Musetti e Medvedev è invece trasmesso in chiaro su Rai 2, in pay tv sui canali dedicati di Sky Sport e in streaming sulle piattaforme Rai Play e Now. Qui i precedenti.

11:52

Dove vedere Paolini-Shnaider

È possibile assistere al match fra Paolini e Shnaider in pay tv sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming sulla piattaforma Now.

11:40

Gli altri ottavi maschili

Questi invece gli altri match validi per gli ottavi di singolare maschile, che vedono in corsa i top 10 Alcaraz, Draper e Zverev: Alcaraz-Khachanov (ora in campo sul centrale), Draper-Moutet (ora in campo alla Super Tennis Arena), Hurkacz-Mensik (dalle 12.10) e Fils-Zverev (dalle 17).

11:34

Gli altri quarti femminili

Il tabellone femminile degli Internazionali prevede poi i match Sabalenka-Zheng e Gauff-Andreeva. Gli incontri sono in programma mercoledì 14 maggio.

11:32

Paolini-Shnaider: i precedenti

Paolini e Shnaider si affrontano per la secona volta in carriera. Il primo precedente riporta il successo dell'azzurra all'Australian Open 2024, quando si aggiudicò il secondo turno con lo score 6-3, 6-4.

11:30

Paolini vuole la semifinale

Benvenuti alla diretta dell'incontro tra Paolini e Shnaider, valido per l'accesso alla semifinale degli Internazionali d'Italia. L'azzurra è reduce dal match d'alta quota contro Ostapenko, mentre la lettone numero 11 Wta ha sconfitto Mertens agli ottavi.

Foro Italico, Roma.