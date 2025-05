Djokovic, arriva la decisione clamorosa: ora è ufficialmente finita con Murray

E' già finita. Sei mesi dopo l'accordo, Novak Djokovic e Andy Murray si separano. Lo scozzese, ex numero 1 del mondo, non sarà più il coach del serbo, anche lui ex re del ranking Atp e attualmente numero 6. Ad annunciarlo entrambi sui rispettivi profili social.

L'annuncio sui social

"Grazie, coach Andy, per tutto il duro lavoro, il divertimento e il supporto negli ultimi sei mesi, dentro e fuori dal campo. E' stato davvero un piacere approfondire la nostra amicizia", ha scritto il serbo. Sulla stessa lunghezza d'onda Murray: "Grazie a Novak per l'incredibile opportunità di lavorare insieme e grazie al suo team per tutto il duro lavoro svolto negli ultimi sei mesi. Auguro a Novak tutto il meglio per il resto della stagione".