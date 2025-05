Paolini, la danza della pioggia e la semifinale: "Roma sei straordinaria, è un sogno"

ROMA - Jasmine Paolini vince in rimonta e approda in semifinale agli Internazionali d'Italia dopo quasi tre ore in campo sul Centrale. L'azzurra numero 5 del ranking Wta batte in tre set la russa Diana Shnaider , 11ª forza della classifica mondiale, con il punteggio di 6(1)-7, 6-4, 6-2. Adesso aspetta la sua avversaria che sarà una tra la statunitense Peyton Stearns (n°42) e l'ucraina Elina Svitolina (n°14).

Le parole di Jasmine Paolini

"Sono contentissima, essere in semifinale a Roma è un sogno, veramente grazie. Mi dispiace che ora piova perché deve giocare Jannik, ma faccio anche a lui in grande in bocca al lupo". Lo ha detto Jasmine Paolini dopo aver vinto in rimonta contro la Shnaider strappando la semifinale degli Internazionali di Roma. "Non so cosa altro dire - ha aggiunto - è stata una partita durissima, sono partita bene, poi c'è stato un calo di intensità, menomale che ha piovuto nel secondo set...c'è stato anche un coaching di Sara (Errani, ndr). Il mio angolo mi ha aiutato tantissimo". A chi le chiede cosa le abbia detto ha risposto: "Di giocargli sul rovescio e non sul dritto". Poi Paolini ha concluso: "Grazie anche al pubblico che è stato straordinario. Abbiamo lottato con pazienza e portato a casa una partita difficilissima, sono felice e sollevata".

