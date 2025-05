Sinner dal Papa: "Giochiamo?", la risposta e il regalo a Leone XIV

Jannik Sinner incontra Papa Leone XIV. Il numero 1 al mondo è stato ricevuto dal pontefice nella giornata di mercoledì 14 maggio, in compagnia del presidente della Federtennis Angelo Binaghi. Un incontro che ha fatto seguito al rilancio dell'intervista rilasciata da Prevost nel 2023, quando aveva confessato la propria passione per il tennis, giudicandosi un "tennista piuttosto amatoriale", nonché l'ironico scambio di battute con una giornalista presente all'incontro con la stampa di lunedì 12, quando invitato a partecipare a un match di beneficenza ha risposto: "Portate pure Agassi, ma basta che non portiate Sinner". E ancora: "Gioco, ma non tanto bene". All'incontro con il campione azzurro, il papa ha accennato al successo dell'altoatesino su Francisco Cerundolo nel match valido per gli ottavi di finale degli Internazionali d'Italia: "Ieri sera hai vinto", ha commentato. Al Foro Italico, il leader del ranking mondiale affronterà il vincitore della sfida tra il numero 7 al mondo Casper Ruud - reduce dal trionfo sulla terra rossa di Madrid - e lo spagnolo Jaume Munar, attesi alle ore 14 di mercoledì 14 maggio alla Grand Stand Arena.