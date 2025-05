Zverev si sfoga: “Le palle erano un disastro. Musetti favorito dalle condizioni"

Dopo essere stato sconfitto da Musetti ai quarti di finale degli Internazionali di Roma , arriva lo sfogo da parte di Zverev . Il tennista tedesco è intervenuto nella consueta mixed zone post-match dichiarando: "Le palle erano un disastro oggi, veramente troppo grandi. È da tre o quattro anni che ne parliamo, ma il problema persiste. Giochiamo con certe palle a Montecarlo, Madrid, Monaco, poi arriviamo a Roma e cambia tutto. Qui sono enormi, difficili da spingere, difficili da mandare fuori dalla racchetta. Per chi, come me, cerca punti rapidi col servizio e con colpi aggressivi, non è semplice".

Le parole di Zverev

"Ho avuto quattro set point nel primo set, tutti sul mio servizio. Di solito, in quelle situazioni, quel set lo porto a casa. Ma oggi è stato difficile. Non riuscivo a fare vincenti, la palla non usciva mai dal campo. Musetti? Ha fatto il suo, come sempre sulla terra: si difende bene, aspetta l’errore. Il suo stile non cambia molto, è sempre lo stesso, ma oggi è stato favorito dalle condizioni".