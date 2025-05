Musetti si confessa: "Anche io dal Papa come Sinner? Mi piacerebbe. Le bestemmie..."

Sui miglioramenti a livello mentale

Lorenzo Musetti scenderà in campo venerdì contro Carlos Alcaraz per la semifinale degli Internazionali d'Italia 2025. Il tennista italiano arriva alla grande sfida con il vento in poppa dopo il bel successo contro Zverev e con la spinta del Foro Italico: "Se dovessi descrivere la sensazione era quasi di liberazione, è stato un match molto fisico, tanti scambi, le condizioni erano molto lente. Era la prima volta in serale, con condizioni diverse rispetto ai match precedenti che ho giocato. Sicuramente aver salvato quei quattro set point ha destabilizzato Zverev, io sono stato bravo ad essere solido, sfruttare i suoi errori ed entrare nella lotta nel secondo set e fare il break" sono state le sue parole in conferenza stampa.

"Non ho lavorato con un mental coach, è stata farina del mio sacco, sono migliorato nel lavoro quotidiano. Montecarlo mi ha aiutato come fiducia e consapevolezza dei miei mezzi, di cosa posso fare. Però già da un po’ mi sentivo meglio, anche senza risultati avevo perso contro giocatori importanti, mai da gente molto indietro in classifica. Mi sentivo più vicino al mio ranking, sicuramente c’è stato un salto di qualità. Ma nel quotidiano e nell’affrontare una routine giornaliera - aggiunge - Faccio un esempio pratico per rendermi conto anche io di quello che sta facendo nell’ultimo mese. Sono il primo italiano a raggiungere semi in tutti i 1000 su terra consecutivamente, gli altri sono tutti nomi pazzeschi. Aver raggiunto un equilibrio e una costanza mai visti è definitivamente il salto di qualità. C’è tanto da migliorare e tanta ambizione per crescere sia in campo che fuori. Contro Carlos sarà un test per riconfermare".