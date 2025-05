Paul batte Hurkacz, conquista la semifinale a Roma e attende Sinner o Ruud

ROMA - Da una parte del tabellone saranno Lorenzo Musetti e Carlos Alcaraz a giocarsi l'accesso in finale mentre resta ancora da capire chi tra Jannik Sinner e Casper Ruud affronterà Tommy Paul nell'altro lato. Il tennista statunitense si è aggiduicato il quarto di finale degli Internazionali d'Italia piegando in due set il polacco Hubert Hurkacz. Avanza il numero 11 del ranking e guadagna un posto tra i top 4 del Masters 1000 della capitale in attesa del match tra il numero uno del mondo e il tennista norvegese per capire chi dovrà sfidare. Per Paul successo dopo due ore esatte di gioco in 7-6, 6-3.