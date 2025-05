Sinner demolisce Ruud ma non crede ai suoi occhi: “Così tanti dubbi"

Sinner: "Non avrei potuto fare di meglio"

"Oggi onestamente non avrei potuto fare di meglio, andava tutto bene, ho servito con una buona percentuale, ho risposto sempre e i colpi erano aggressivi e riuscivo a fare gioco - ha aggiunto in conferenza stampa - . Di solito la partita precedente con l'avversario te la porti nella nuova, ho giocato dell'ottimo tennis. Non c'è molto da dire, domani c'è un altro giocatore e altre difficoltà da affrontare. Se è figlio della frustrazione? Non lo so, sono qua per capire me stesso, cosa sono capace di fare. So che abbiamo lavorato tanto, ai risultati non ci sto tanto attento. Ovviamente avrei firmato per un rientro con una semifinale da giocare, domani è la quinta partita che posso giocare ed è una sensazione buona, il risultato è abbastanza relativo, stiamo andando sempre con la prestazione e questo mi serve per andare a Parigi con sensazioni positive. Siamo in un buon momento, oggi è stata un'ottima giornata domani ne affronterò un'altra con il solito atteggiamento. Incontrare il Papa è stato fantastico. Non ho mai provato una cosa del genere a essere onesti".