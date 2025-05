"Mi hanno pignorato l'auto!": Tommy Paul, il multimilionario che sfida Sinner e che non paga le rate

Tommy Paul, l'imprevisto negli USA e la semifinale con Sinner

Il racconto del campione è poi proseguito: "Ho faticato per riaverla. Ho dovuto pagare mille dollari, ora il mio allenatore andrà a riprenderla". Ed ancora: "Dovevo vincere un paio di partite per potermela permettere". Un aneddoto singolare quello raccontato da Paul, considerato che nella sua carriera avrebbe guadagnato oltre dieci milioni di euro. Il tennista statunitense ha vinto 4 titoli ATP (tra cui il prestigioso Queen’s Club) e raggiunto la semifinale agli Australian Open e i quarti a Wimbledon, oltre ad aver fatto parte del Team World vincente in Laver Cup. Ora lo attende una sfida che si preannuncia emozionante: affronteà Jannik Sinner in semifinale, per inseguire il sogno del primo trionfo agli Internazionali d’Italia.