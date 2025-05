È ancora grande tennis su Sky con i trionfi di Jannik Sinner e Jasmine Paolini agli Internazionali d’Italia: giovedì 15 maggio, grazie alle rispettive vittorie ai quarti e in semifinale, i match dei due campioni azzurri hanno raccolto complessivamente circa un milione di spettatori medi (il dato comprende le visioni su big screen e Sky Go). In particolare, il quarto di finale tra Sinner e Casper Ruud - trasmesso su Sky Sport Uno e Tennis - è stato visto in media da 750 mila spettatori (big screen e Sky Go inclusi), con un milione 304 mila contatti unici (escluso Sky Go) e il 4,52% di share tv (big screen e Sky Go compresi). Ottimi dati anche per la semifinale tra Paolini e Peyton Stearns: il match - su Sky Sport Uno e Tennis - ha registrato più di 300 mila spettatori medi (con Sky Go) e 590 mila contatti unici (senza includere le visioni su Sky Go), con il 3,3% di share tv.