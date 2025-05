Musetti: “Fenomeno Alcaraz, sulla terra più forte di Sinner”. Poi la bordata a Zverev

“Sono entrato in campo con la giusta mentalità, ma dopo il primo punto ho iniziato a lottare con me stesso” ha ammesso Musetti dopo la sconfitta nella semifinale degli Internazionali d'Italia a Roma contro Alcaraz. Un'ammissione di superiorità del suo avversario, anche se i rimpianti sono tanti, visto che non si potrà più verificare la finale tutta italiana per questo Masters 1000, in attesa della sfida di Sinner con Paul. “Il vento, l’ombra… mi hanno dato fastidio, ma il vero problema è che non ero nella giusta forma. Ero concentrato sulle cose negative della giornata, arrabbiato per le opportunità che ho perso. Non so quanti match ho giocato da Monte Carlo a oggi (sono 15, 5 a Monte Carlo, 5 a Madrid e 5 a Roma ndr) e riuscire a reggere questo ritmo con questa solidità è qualcosa che non avevo mai sperimentato. Oggi è stato un brutto giorno, ma anche questo fa parte del percorso. È una lezione per Parigi".