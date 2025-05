Sinner-Alcaraz, la coscia e la paura: "È dal terzo turno". E Vagnozzi lo striglia: "La devi giocare"

Sinner sul problema fisico

"Contro Alcaraz dovrò alzare il livello"

Jannik, toccandosi la gamba più volte, ha fatto spaventare milioni di tifosi durante la gara. Lui stesso, tuttavia, ha rassicurato sulle proprie condizioni alla fine della partita ai microfoni Rai: "Nessun problema, ho solo una vescica sotto il piede che mi ha dato qualche problema anche oggi. Il dolore alla vescica è collegato alla gamba. Non ho paura, ora mi prendo volentieri il giorno di riposo per essere al cento per cento domenica". Il problema però c'è da un po' di partite, nello specifico dal match con Cerundolo: “Dal terzo turno, ho una piccola vescica sotto i piedi che non mi permette di muovermi bene in alcuni momenti. Oggi l’ho sentita più di ieri, è collegata a questo. Non sono preoccupato, è solo un po’ tesa, è normale. Devo prendermi cura di questa vescica, ma non ci sono scuse. No, non sono preoccupato per nulla.”

Subito dopo la fine del match, sono arrivate le prime parole a caldo di Jannik Sinner: "Ho girato una partita dove non mi sono sentito benissimo in campo, però alla fine oggi era importante solo vincere. Ovviamente in finale contro Alcaraz dovrò alzare il livello per vincere. Sono arrivato qua che volevo fare due-tre partite e invece mi trovo in finale, questo è incredibile. Poi a prescindere dal risultato questo mi dà tanta fiducia per il Roland Garros. Roma è un posto molto molto speciale per giocare. Darò tutto quello che ho e poi veniamo come va".