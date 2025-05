 Reggi: "Momento fantastico per il tennis italiano"

Raffaella Reggi, Sara Errani e da ieri anche Jasmine Paolini: sono da poco diventate tre le tenniste italiane capaci di spingersi fino in finale agli Internazionali d’Italia sia in singolare che in doppio. Oggi voce autorevole di Sky Sport, nel 1985 Reggi vinse entrambi i tornei, mentre nel 2014 Errani si fermò solo contro Serena Williams, ritirandosi poi dalla finale di doppio per via di un problema alla coscia che la l