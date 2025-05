Errani-Paolini nella storia: secondo trionfo consecutivo agli Internazionali!

ROMA - Ed è back-to-back per Jasmine Paolini & Sara Errani agli Internazionali d'Italia! La coppia azzurra batte in finale Veronika Kudermetova & Elise Mertens (vincitrici a Madrid) con il punteggio di 6-4 , 7-5 in un'ora e 45 minuti. L'ultima coppia ad aver vinto due volte di fila il torneo di doppio a Roma è stata quella formata da Mary Joe Fernandez e Natasha Zvereva , campionesse nel 1994 e nel 1995. Per Errani-Paolini un importante successo per blindare il 6° posto nel ranking. Paolini che, inoltre, diventa la terza giocatrice nella storia dopo Raffaella Reggi e Monica Seles a trionfare sia in singolare che in doppio agli Internazionali.

La partita

Avvio in salita per le azzurre per colpa della Kudermetova praticamente perfetta su ogni colpo: 4-0 con doppio break confermato. Dopo la sfuriata iniziale la coppia russobelga va in crisi totale con Jasmine & Sara che ne approfittano: parziale di 6 giochi consecutivi per rimontare, pareggiare e vincere il set 6-4 in 45 minuti! L'inerzia è tutta per le azzurre ma il 2° set si apre esattamente come il 1°: doppio break Kudermetova-Mertens e nuovamente avanti 4-0...e nuovamente Jasmine e Sara si innescano per ricucire il gap (4-4)! La partita vive sullo squilibrio, nuovo break russobelga e contro-break immediato azzurro per il 5-5. Errani tiene il servizio per il 6-5 e al turno successivo si va al deciding point dove una stupenda risposta incrociata di Paolini manda i titoli di coda!