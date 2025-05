"Non lo nascondo": Sinner a nudo in conferenza. Inchino ad Alcaraz e stoccata al fratello in diretta

Sinner in conferenza stampa

"Sono felice di questo torneo in vista di Parigi. Dobbiamo cambiare piccole cose, sicuramente il movimento e capire bene dove stare in campo. Ci sono cose che devo migliorare ma in generale questo era un buon test per capire quale è il mio livello sulla terra battuta. E' stato buono giocare con Alcaraz prima di due Slam. Questa è la superficie dove faccio più fatica e non lo nascondo, e fare una finale su una superficie dove vado meno bene è buono. Certamente a Parigi l'intensità la devo tenere per più tempo possibile". Così Jannik Sinner, in conferenza stampa dopo la sconfitta in finale degli Internazionali contro Carlos Alcaraz. "Quali dettagli devo migliorare? E' il movimento in generale sulla terra che devo migliorare, se ti muovi meglio vedi anche meglio le occasioni, in automatico. Secondo me mi mancano un po' di partite, giocare i punti importanti. Però può succedere, ci sono momenti che cambiamo le cose. E' stata una bella lezione oggi. Questa volta va bene così, ci siamo preparati per un buon torneo, ora l'obiettivo è partire bene per Parigi", ha aggiunto.