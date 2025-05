Paolini scala la classifica Wta: ora è 4ª! Swiatek crolla, la nuova posizione

ROMA - La vittoria degli Internazionali di Roma regala a Jasmine Paolini anche la soddisfazione del suo miglior piazzamento nella classifica Wta: l'atleta toscana è ora numero 4 al mondo, piazzamento molto importante in vista del Roland Garros dove Jasmine dovrà difendere la finale raggiunta l'anno scorso. Fa rumore anche il quinto posto invece della campionessa in carica dello slam parigino ovvero Iga Swiatek, la cui eliminazione al terzo turno a Roma si aggiunge ad una stagione su terra battuta lontana dai suoi standard: la polacca, ex numero 1 per lungo tempo, ha perso altre tre posizioni dal secondo posto della scorsa settimana ed è quinta.