Sinner domina la classifica Atp: record Djokovic vicino. Musetti 8° ma nella live...

Jannik Sinner cede Roma ad Alcaraz, ma si tiene la vetta del ranking dopo il ko nella finale degli Internazionali d’Italia. Nonostante la sconfitta, Jannik conserva la prima posizione nel ranking Atp. L’azzurro ha infatti portato il proprio bottino a quota 10.380 punti, contro gli 8.850 di Alcaraz, che con il trionfo al Foro Italico ha ridotto il distacco a 1.530 lunghezze. La classifica è destinata a restare immutata almeno fino al termine del Roland Garros: Alcaraz dovrà difendere i 2000 punti conquistati a Parigi nel 2024, mentre Sinner ne ha in carico 800 dalla semifinale raggiunta un anno fa. Anche in caso di uscita precoce, l'altoatesino resterà in cima per un altro po' e dopo lo Slam francese, toccherà le 53 settimane di fila in vetta. Lo stesso record di giorni raggiunto da Djokovic nel suo primo periodo da leader mondiale.