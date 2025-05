Sinner: "Non è il risultato che speravo ma grande torneo". E Cahill sui social...

"Non è il risultato che speravamo, ma sono grato per la partita di ieri, è stato un grande torneo per me nel complesso". E' il messaggio di Jannik Sinner sui propri social all'indomani della gara persa contro Alcaraz in finale al Masters di Roma . "Grazie a tutti coloro che hanno fatto il tifo, sia sugli spalti che a casa, il vostro sostegno è tutto il mondo. Congratulazioni a Carlos e alla sua squadra per la grande prestazione. Grazie Roma, ci vediamo presto", ha aggiunto il tennista azzurro n.1 al mondo.

Il messaggio di Cahill

"Complimenti Jan. Superare le aspettative è diventata la tua norma, che è ben lontana dalla normalità". Lo ha pubblicato Darren Cahill su Instagramm rivolgendosi a Jannik Sinner e sottolineando, indirettamente, come l'aver raggiunto la finale degli Internazionali di Roma sia stato un successo per l'azzurro dopo tre mesi di stop per la vicenda clostebol. "Complimenti a Carlos e al suo team. Una performance meravigliosa" ha aggiunto Cahill riferendosi ad Alcaraz: il coach dell'azzurro, con foto che lo ritrae in giro per la Capitale con il Colosseo alle spalle, ha poi concluso "Una quindicina di giorni incredibili in Italia per tutti noi. Ora Parigi. Forza Italia".